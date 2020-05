A sensual doçura de Leah Perkins

Do outro lado do Mundo vem Leah Perkins, uma rapariga que enfeitiça milhares de fãs no Instagram com a sua doçura. Dona de um corpo que reflete horas a fio no ginásio, a modelo australiana rivaliza em beleza com a irmã Mimi. O sucesso, no entanto, bateu-lhe mais depressa à porta, ao ter sido convidada para filmes como ‘À Noite no Museu: O Segredo do Faraó’ ou séries como ‘Midsomer Murders’. É verdade que não aparece nos créditos finais mas também não foi para falar que ela foi selecionada…