A simpatia de Amanda Kabdebo

A estudar na Universidade Estadual da Florida, Amanda Kabdebo tem distribuído beleza e simpatia pelas redes sociais. A aspirante a modelo é uma acérrima fã do ‘fitness’ mas tem sido como ‘ring girl’, nos combates de artes marciais mistas da região, que mais tem deslumbrado os admiradores. No Instagram, tem visto a sua legião de fãs crescer de dia para dia com produções fotográficas cada vez mais elaboradas. Os elogios não se fazem esperar, com os seguidores a destacarem toda a sensualidade com que se exibe.