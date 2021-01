A simplicidade de Isabelle Clarke

Ao combinar uma fantástica beleza natural com um estilo muito urbano, Isabelle Clarke é daquelas modelos que não passam despercebidas na rua. Adepta dos desportos ao ar livre, apresenta-se nas redes sociais com uma personalidade efervescente e bem-humorada. "Estou a reaprender a amar as pequenas coisas da vida", afirma a jovem australiana, que tem conquistado milhares de seguidores pela sua simpatia e simplicidade, ela que nem se importava de ser uma sereia.