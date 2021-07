A sonhadora Brennah Black

Um biquíni minúsculo a moldar um corpo de sonho. Brennah Black sabe muito bem como lançar o caos nas redes sociais, como ontem o fez no Instagram. Bailarina e ‘cheerleader’ enquanto estudante, a beldade americana logo chamou a atenção, ao ponto de ser convidada pelo canal NBC para ser uma das repórteres do programa ‘Legends Football League’. Também as revistas masculinas não deixaram escapar a oportunidade, tendo sido fotografada para a ‘Playboy’, ‘Esquire’ e ‘Maxim’.