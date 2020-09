A tentadora Katharina Mazepa

“Consigo resistir a tudo, menos à tentação”, afirma Katharina Mazepa na sua mais recente publicação nas redes sociais. Miss Áustria em 2014, tem aquecido os corações dos seus seguidores no Instagram com fotografias que pouco deixam a descobrir. A beldade austríaca, que trocou os Alpes austríacos pelos Estados Unidos, tem no fitness uma das suas paixões mas, como faz questão de sublinhar, ainda não se habituou às medidas norte-americanas para escolher biquínis que não lhe apertem o corpo.