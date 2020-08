A tentadora Valeria Mercado

Valeria Mercado é daquelas mulheres que nada deve à beleza para singrar numa carreira de sucesso. Filha de mãe solteira, a jovem de origem dominicana formou-se em jornalismo e serviu como auxiliar de enfermagem quando estudava na faculdade em Nova Iorque. Uma depressão levou-a mudar de estilo de vida e viu as redes sociais como uma oportunidade para se afirmar no mundo da moda. O corpo é mantido na perfeição com muitas idas ao ginásio, vendo-o premiado com uma legião superior a 1,1 milhões de seguidores.