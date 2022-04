Aaron Connolly e Lucinda Strafford com discussão acesa

A polícia foi chamada à casa do jogador irlandês, de 22 anos, no domingo pela manhã por causa de uma discussão do avançado, emprestado ao Brighton & Hove Albion, com a namorada. A modelo Lucinda teria levantado a suspeita de que estaria a ser traída e foi preciso que os agentes acalmassem a jovem."Uma mulher estava a gritar e a polícia foi chamada para tentar acalmá-la", disse um vizinho ao ‘The Sun’.