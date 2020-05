"Nós odiávamo-nos!", confessou Abbey Clancy ao ‘Daily Mirror’ sobre a sua relação com Peter Crouch. Numa recente entrevista ao diário britânico, a modelo explicou que ela e o ex-internacional inglês mal se tocavam quando estava grávida do pequeno Jack Abbey. Felizmente, esses tempos maus já fazem parte do passado e durante as sete semanas que a família esteve com os quatros filhos confinada em casa: "Não tivemos uma única discussão."