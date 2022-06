«Achas que sou estúpida?»: namorada de Foden perde a cabeça e casal discute na praia

Phil Foden está por estes dias a gozar um período de férias na ilha grega de Corfu, mas aquilo que devia ser um período de descanso e de calma acabou por ter contornos complicados este fim de semana. Tudo porque, segundo o 'The Sun', o médio do Manchester City envolveu-se numa acalorada discussão com Rebecca Cooke, a sua namorada, que levou mesmo à saída de ambos da praia privada na qual estavam.De acordo com o jornal inglês, a discussão terá começado quando Foden foi ao mar e deixou o seu telemóvel na cadeira onde estavam. Rebecca decidiu então espreitar o aparelho e, segundo relatos, "ficou extremamente irritada". "Estavam a discutir e gritar. Aconteceu tudo na praia e ficou muito agressivo e intenso. Subiram ao bar e ela continuou a gritar-lhe. Esse tipo de coisas não acontece por aqui", terá dito uma testemunha.No vídeo partilhado pelo 'The Sun' vê-se a parte final da discussão, quando ambos deixavam o bar na companhia de seguranças, que os estariam a escoltar na saída. Nesse momento, aos berros, Rebecca Cooke grita "achas que sou estúpida? Não podemos levar-te a lado nenhum. Acontece sempre isto". Foden não respondeu e o casal saiu do local.