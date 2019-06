Adepta que invadiu a final da Champions: «Jogadores do Liverpool enviaram-me mensagens de engate»

A adepta em trajes menores que invadiu o relvado na final da Liga dos Campeões



A invasão de campo na final da Liga dos Campeões continua a render dividendos a Kinsey Wolanski. A modelo russa que saltou para dentro do relvado com um reduzido fato de banho durante o Liverpool-Tottenham, a promover o canal de conteúdo para adultos gerido pelo namorado, o youtuber Vitaly Zdorovetskiy, viu a ação ter um impacto financeiro avaliado em mais de três milhões de euros . Mas não só. Segundo a própria confessou ao 'The Sun', também entre os campeões europeus granjeou fama."Não vou revelar nomes mas dois jogadores do Liverpool enviaram-me mensagens de engate depois de eu invadir o campp. Um mandou-me emojis de corações e outro dizia 'vi-te no jogo'. Sinceramente, nem sabia quem eram até ver o perfil deles nas redes sociais. Porém, não lhes respondi, pois já tenho namorado", confessou Wolanski, de 22 anos, ao tablóide inglês.Kinsey contou ainda a sua reação quando o namorado lhe pediu para invadir o campo: "Não tinha bem a noção de que a final da Liga dos Campeões era um evento assim tão grande, nem que o mundo inteiro estaria a ver-me. Mas disse logo que sim, adorei a ideia de fazer algo louco. Afinal, só vivemos uma vez."A modelo admitiu que contou aos adeptos do Liverpool ao seu lado na bancada o que iria fazer: "Eles disseram-me logo 'estás louca?'. Mas depois viram que eu estava a falar a sério e que era uma ideia brilhante. Um deles até ficou com o meu telemóvel e disse que filmaria a invasão. Fê-lo mesmo e entregou-me o telemóvel depois de eu sair da prisão."