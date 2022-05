Henrique Queirós ficou conhecido do grande público quando em março recebeu de Bruno Fernandes a camisola com que jogou pela Seleção Nacional. Órfão de pai e mãe, o jovem adepto da Sanjoanense recebeu agora do árbitro Rui Jorge Silva uma nova camisola após o empate do Pevidém com a equipa de São João da Madeira.