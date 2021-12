E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Passar o Natal longe da família num lugar paradisíaco? Fartos do frio europeu, Daniele Rugani e Michela Persico rumaram às Maldivas para uns dias à beira-mar. A despedida fez-se ontem, com a companheira do defesa da Juventus a exibir um corpo de tirar o fôlego.