Mas este evento não foi só de corrida. Depois de feito um 'treino' de sete quilómetros, houve ainda uma surpresa para todos (bem... quase todos), com um passeio de barco pelo Tejo, enquanto o sol se punha do lado oposto, num ambiente de muita alegria e conversas animadas, sobre, claro está, corrida.











As ruas da baixa lisboeta foram inundadas na tarde de sábado por uma verdadeira mancha laranja, que durante uma hora esteve a correr por aquela parte emblemática da capital. Mas desengane-se quem pensa que se tratava de um qualquer movimento de apoio à seleção da Holanda... Era 'apenas' aquele que a Adidas apelidou de evento do ano, com a apresentação dos novos Solar Boost, os ténis de corrida nos quais a marca alemã deposita muitas esperanças para a nova estação.Foram mais de 150 os atletas presentes, todos eles do grupo Correr Lisboa, com o qual a Adidas trabalha há vários anos, para além de algumas figuras bem conhecidas do desporto nacional, como Naide Gomes, Dulce Félix, Ricardo Ribas, Teresa Vaz de Carvalho, Susana Costa, Fernando Pimenta, entre outros. Equipados a rigor, a centena e meia de atletas foram espalhando boa disposição pelas ruas da capital, enquanto faziam aquilo que mais gostam: correr.

Autor: Fábio Lima