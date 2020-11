Adriana Calcanhotto sobe hoje ao palco do Centro de Artes de Águeda para cantar o disco ‘Margem’, que fecha a trilogia marítima iniciada em 1998 com os álbuns ‘Marítimo’ e ‘Maré’. A cantora não esquecerá outros temas da carreira no concerto que começa às 20h30. A entrada custa 15 euros.