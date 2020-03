"Que bênção é ser mulher", escreveu a sensualíssima Adriana Hughes no Instagram, a acompanhar uma fotografia de cortar o fôlego, tirada na Indonésia. Conhecida a sua paixão pelos desportos de mar, a ‘instagrammer’ adora correr o Mundo à procura do melhor local para destruir as ondas. Na ilha dos deuses, como também é conhecida a paradisíaca Bali, a jovem revela-se em todo o seu esplendor, exatamente como veio ao Mundo... mas sem a papaia!