Adrien Silva aproveita momentos em família

Adrien Silva não abdica de bons momentos em família. A mais recente aposta do clube italiano Sampdoria tem aproveitado os seus dias de descanso para conhecer a cidade de Génova, ao lado da companheira, Margarida Neuparth, e dos três filhos, Santiago, Thomas e Maria Clara. Já na nova casa, o médio-centro mostra-se um pai dedicado e até ajuda a filha a escovar o cabelo. "Requer o máximo de concentração", escreveu em tom de brincadeira na foto com a pequena Maria Clara. As imagens estão a conquistar os fãs.