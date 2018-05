Já em estágio de preparação para o Mundial, o jogador do Leicester celebrou o 4.º aniversário do filho. Margarida Neuparth, mulher do internacional português, usou as redes sociais para agradecer ao marido com esta emotiva mensagem: "Obrigada, por juntos termos iniciado esta aventura de sermos pais há quatro anos. Quatro anos e três filhos depois, estamos completos de amor."