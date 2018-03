Maria Clara é o mais novo elemento da família do futebolista, que agora é novamente um pai babado. A bebé nasceu no passado domingo e, depois de ter revelado a primeira fotografia da filha, na maternidade, Adrien Silva mostra agora a imagem da família unida. O craque partilhou uma fotografia com a mulher, Margarida Neuparth, e os filhos, Santiago, de 3 anos, e Thomas, de 2, a mimarem a irmã. "Orgulhoso e apaixonado", escreveu o jogador do Leicester nas redes sociais. Os seguidores deixaram várias mensagens a felicitar o internacional português.