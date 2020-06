Com a chegada do verão, Adrien Silva decidiu viajar com a mulher, Margarida Neuparth, e os três filhos, Santiago, de quatro anos, Thomas, de três, e Maria Clara, de um, para o calor do Algarve. A família está instalada no imóvel de luxo que o jogador adquiriu na zona da Quinta do Lago. Dedicado, o atleta registou a ida à praia e decidiu presentear a família com a tradicional Bola de Berlim. Juntos, celebraram o amor com muitas brincadeiras no areal.