Adrien Silva: o tempo passa... e depressa!

Parece que foi há dias que nasceu, mas a verdade é que a pequena Maria Clara já festejou dois anos. A data foi assinalada na terça-feira por Margarida Neuparth e Adrien Silva com uma fotografia em família no Instagram, onde também estão os filhos Santiago e Thomas a ajudar à festa. "Dois anos do meu amor mais pequenino e mais reguila", escreveu a mãe de Maria Clara, logo secundada pelo pai: "O que dizer? Completamente apaixonado!"