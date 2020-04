Adrien Silva, um pai professor atento

"A nova realidade requer uma atenção e apoio redobrados no ensino dos nossos filhos", comentou ontem Adrien Silva em mais uma publicação no Instagram. A frase acompanha uma fotografia onde o internacional português surge ao lado de Santiago, atarefado a desenhar as letras e palavras que tem aprendido na escola. Em dias de confinamento caseiro, nada melhor do que um pai dar o melhor de si para ajudar os filhos a singrarem na vida.