Advogado de Neymar desmente mega festa: «Vai passar o ano novo com a família»

Foi um dos temas mais falados nos últimos dias na imprensa internacional, gerou comentários bastante negativos relativos a Neymar e agora, pela primeira vez, há uma posição oficial por parte do avançado do Paris SG. A tal mega festa de passagem de ano, que inicialmente se falava ter 500 convidados e depois passou a 'apenas' 150, afinal não é da autoria do dianteiro brasileiro. Pelo menos foi isso que assegurou um advogado do jogador à agência noticiosa AFP.





"Não! Esse evento é da Fábrica [empresa de organização de eventos] e não tem qualquer ligação ao Neymar", declarou o referido representante legal, que em seguida assegurou até que a passagem de ano do craque será bastante... reservada. "Ele está com a sua família, com o filho e fisioterapeuta", acrescentou.Com a chancela de Neymar ou não, a festa organizada pela Fábrica começou no sábado e irá prolongar-se até à passagem de ano, sendo que a organizadora já deixou claro que "todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos" serão cumpridas e que se trata de um evento privado com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos.