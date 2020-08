O verão tem servido para inúmeras beldades mostrarem que o confinamento caseiro imposto pela pandemia da Covid-19 não lhes ‘estragou’ as linhas sensuais do corpo. Que o digam os admiradores de Agustina Gandolfo, com a modelo argentina a mostrar-se uma verdadeira incendiária no Instagram. A companheira de Lautaro Martínez está a passar as férias com o avançado do Inter Milão na Sardenha, e a relação amorosa entre os dois está mais forte do que nunca.