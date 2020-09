Alesenka Lesenka sensual no ioga

“Trocava mil dias chatos por um como este”, sublinha Alesenka Lesenka no Instagram, a acompanhar uma fotografia em monoquíni vermelho, numa pose difícil de ioga. Conhecida pela ousadia com que se exibe nas redes sociais, a companheira do portista Zé Luís recebeu milhares de elogios dos seus seguidores. Curiosos ficaram eles com a amiga em monoquíni preto, mas uma rápida investigação permitiu saber de que se trata de uma amiga russa que responde pela alcunha de Katty First.