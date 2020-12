Amante de sol e mar, Alessandra Ambrósio, de 39 anos, aproveita ao máximo o bom tempo que se faz sentir no Brasil. Com um biquíni reduzido, a modelo levou os fãs à loucura com uma fotografia em que surge a entrar no mar para praticar surf, uma das suas grandes paixões. A sua excelente forma física não passou despercebida aos seus mais de dez milhões de seguidores que deixaram centenas de elogios às suas curvas deslumbrantes.