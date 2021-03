Aos 39 anos, a supermodelo Alessandra Ambrósio é considerada um ícone de beleza e sensualidade. Numa nova produção escaldante, a musa brasileira surge com um fato de banho reduzido e mostra que mantém toda a sua ousadia com as curvas tonificadas que fazem furor em todo o Mundo. Sem pudores com a idade, Alessandra preserva todos os cuidados com o seu corpo e imagem e os resultados estão à vista.