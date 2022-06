Alex Telles vai casar pela segunda vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois anos depois de ter saído do FC Porto para o Manchester United, Alex Telles regressou a Portugal, desta vez ao Algarve, para pedir a namorada Vitoria Schneider, com quem está junto há um ano, em casamento. A mais-que-tudo do jogador brasileiro foi surpreendida durante um passeio de iate em alto-mar. "És tudo o que sempre quis para a minha vida", declarou-se Alex Telles.O noivado acontece depois de ter se ter separado em 2021 de Priscilla Minuzzo.