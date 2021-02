Praias de areia dourada em lugares paradisíacos e um ginásio sempre por perto para treinar o físico são os principais desejos de Alexa Collins. Estrela em ascensão no mundo da moda, a modelo com cara de anjo ‘endiabrado’ zangou os pais quando, aos 21 anos, trocou a universidade para ganhar dinheiro no Instagram.





Decisão acertada? Quatro anos depois, a modelo já amealhou um milhão de euros com as sensuais fotografias que publica na rede social para mais de 1,2 milhões de seguidores.