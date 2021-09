Alexa Collins não precisa de esforçar-se muito para incendiar os corações dos internautas.





A cada fotografia que publica, a modelo mostra toda a sensualidade que a torna uma das mulheres mais adoradas nas redes sociais. Influenciadora 24 horas por dia no Instagram, a jovem prefere fazer exercícios físicos em casa e não no ginásio… talvez para ficar longe dos olhares de êxtase dos seus admiradores.Feliz, motivada e enérgica projeta agora lançar uma linha de vestuário com a sua marca.