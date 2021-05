Alexa Dellanos desafiadora

As redes sociais foram tomadas de assalto por Alexa Dellanos, e não é difícil perceber como o conseguiu. Reconhecida pelo seu corpo fulgurante, a modelo de fitness adora viajar pelos lugares mais exóticos do Planeta para sensuais produções fotográficas. Claro que, para conseguir milhões de fãs no Instagram, submeteu-se a várias cirurgias para manter as linhas perfeitas que exibe. “Podem tentar chegar perto de mim, mas não o vão conseguir”, lança a manequim em tom desafiador.