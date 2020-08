Alexa Dellanos: «Sinto que o céu é o limite!»

São mais de 2 milhões os fãs que se deliciam com as fotografias de Alexa Dellanos no Instagram. Dona de um corpo escultural, conseguido à custa de muito exercício no ginásio, a norte-americana é uma presença regular nas praias californianas… e nas redes sociais. “Sinceramente, nunca percebi quanto dinheiro se podia ganhar no Instagram”, explicou a modelo a um diário australiano. “Agora, sinto que o céu é o limite!”. Por ano, Alexa Dellanos soma perto de 100 mil euros aos cachês nos desfiles de moda.