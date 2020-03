Alexis Clark dá cor à primavera com fotografias tórridas

Alexis Clark é daquelas jovens que prometem dar mais cor a esta primavera algo tímida que ontem entrou nas nossas vidas.





Adepta acérrima do fitness, a rapariga sabe como entusiasmar, com tórridas fotografias, os mais de 745 mil fãs que a seguem quase religiosamente no Instagram.As praias tropicais são o seu espaço natural, ou não fosse ela uma das modelos mais solicitadas para experimentar novas coleções de biquínis com enquadramentos perfeitos para realçar a sua beleza.