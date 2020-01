Alica Schmidt mostra como matar com o olhar

Tem apenas 21 anos mas é já uma das grandes sensações do atletismo alemão. Alica Schmidt tem alternado os bons resultados em pista com fotografias escaldantes no Instagram, a mostrarem a ótima forma em que se encontra. Selecionada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, é já uma certeza que a velocista irá brilhar na competição. E, mesmo se os resultados não forem os melhores, dificilmente os adeptos do atletismo irão esquecer aqueles olhos fulgurantes.