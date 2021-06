Depois das ameaças de morte que Álvaro Morata e a família receberam, o avançado da Juventus marcou um dos cinco golos com que a seleção espanhola derrotou a Croácia, nos oitavos-de-final do Europeu. "Estamos orgulhosos de ti", escreveu a mulher Alice Campello no Instagram ladeada pelos gémeos Leonardo e Alessandro.