Alisha Lehmann deixou jogadora rival para assumir relação... com futebolista do mesmo clube

Alisha Lehmann assumiu em 2019 uma relação lésbica com Ramona Bachman. A primeira alinhava então no West Ham e a segunda representava o Chelsea, outro clube da cidade de Londres. As duas acabaram a relação meses depois e agora o coração de Lehmann voltou a ter dono.No caso, trata-se de um homem e... logo da mesma equipa. A imprensa inglesa avançou com rumores sobre um relacionamento com Douglas Luiz em novembro que agora se confirma. "Te amo", escreveu a jogadora suíça através da conta pessoal de Instagram, partilhando uma foto a beijiar o brasileiro que está no Aston Villa desde 2019.Já Alisha Lehmann, de 23 anos, trocou o West Ham pelo Aston Villa no último verão e tem agora um namoro 'dentro de portas'.