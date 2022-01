E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com quase 6 milhões de seguidores no Instagram, Alisha Lehmann é uma das futebolistas mais influentes da Europa. A avançada oriunda da Suíça dá nas vistas tanto pelo que faz dentro dos relvados ingleses, mas também pelas suas fotos sensuais fora deles. E a jovem de 22 anos voltou a estar em destaque ontem ao apontar aos 90+3 o golo da vitória do Aston Villa sobre o Leicester (1-2).