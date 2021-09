Foram angariados 2.500 euros para a Cercigui Guimarães no torneio solidário All Stars Padel, organizado no último fim-de-semana pela Associação Anjos em Movimento. O evento juntou inúmeras figuras, como os ex-futebolistas Pedro Mendes e Fernando Meira, a jogarem com as cores de várias instituições de solidariedade social.