Como é que se presta tributo à mulher que se ama? Para Randy Orton, é mostrar fotografias em topless da mãe dos seus cinco filhos! O ícone do wrestling americano foi ao fundo do baú do Instagram sacar uma série de retratos quando visitou a Jamaica com Kim. "Ela não me inspira apenas confiança, mas também me dá um ombro para chorar, se for preciso", comentou o atleta, a mostrar quão apaixonado está pela mulher.