A Juventus perdeu na segunda-feira contra o AC Milan, por 4-2, depois de ter estado a vencer por 2-0, com o segundo tento a ser marcado por Cristiano Ronaldo. Já se sabe que o craque português odeia perder mas, felizmente, em casa tem um enorme suporte emocional para estes momentos menos felizes. Georgina Rodríguez, com um novo visual capilar, publicou nas InstaStories fotografias dos filhos com um sincero "Amamos-te papá!"