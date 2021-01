Amy Leigh-Quine exibe músculos

Atleta e treinadora de fitness, Amy Leigh-Quine mostra como uma mulher musculada consegue exibir uma beleza perfeitamente feminina. A britânica tentou primeiro as ‘passerelles’ mas as agências de moda mais importantes logo a descartaram. Nada que a incomodasse, já que havia alternativas bem mais atraentes para exibir o corpo em nada discretos biquínis. "Não sou para os fracos do coração", afirmou ela numa das últimas publicações no Instagram. Não poderíamos estar mais de acordo!