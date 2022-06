Ana Capozzoli saudável

Será uma mulher com os músculos bem definidos capaz de perder toda a sua sensualidade? A desmentir os mais críticos está Ana Capozzoli, uma das treinadoras de ‘fitness’ mais populares da América Latina. A beldade venezuelana é uma ferrenha adepta de um corpo saudável, mantido à custa de uma alimentação regrada e de muito exercício no ginásio. “Ajudo as mulheres a tornarem-se a melhor versão delas próprias”, sublinha a modelo, que também se assumiu como modelo da sua própria linha de biquínis, e com enorme sucesso junto dos 535 mil fãs que a seguem no Instagram.