Ana Cheri divina

Não se pode dizer que Ana Cheri não saiba o que vale nas redes sociais. Estrela dos ginásios e do Instagram, a modelo afirma-se uma mulher destemida, sensual e divina sem qualquer falsa modéstia. Capa de revistas dedicadas ao ‘fitness’, a sua paixão pelo bem-estar feminino levou-a a criar a academia ‘Be More Athletics’, com programas de preparação física para quem se preocupa em manter-se em forma. O seu objetivo? Dar mais poder às mulheres num mundo ainda demasiado masculino.