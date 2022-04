Ana Paula Saenz no paraíso

“Outro dia no paraíso”, brinca Ana Paula Saenz numa das últimas publicações no Instagram enquanto exibe um corpo em ótima forma. A beldade mexicana tem naquela rede social um canal privilegiado para partilhar os seus conhecimentos de ‘fitness’. É um dos seus sonhos singrar nesta modalidade como professora mas ela própria confessa que tem ainda muito que trabalhar para o conseguir. Com mais de 2 milhões de seguidores, a modelo é já considerada uma das principais influenciadoras digitais no seu país.