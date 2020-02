Ana Pinho vibra com a estreia de Bruno Fernandes

Na mesma semana em que se transferiu do Sporting para o Manchester United, Bruno Fernandes estreou-se a titular pelos red devils frente ao Wolverhampton. A apoiar o internacional português esteve a mulher, Ana Pinho, e a filha Matilde, de três anos. Vestidas a rigor, mãe e filha aplaudiram o desempenho do antigo capitão leonino, naquele que foi o seu jogo de estreia. Nas redes sociais, Ana fez questão de registar o momento especial. "Desde sempre e para sempre", escreveu numa publicação, nas redes sociais, em que surge no estádio.