A gozar férias na região italiana de Puglia, André Silva mostrou-se sempre muito discreto no Instagram, mesmo em relação à sua namorada. Só na quarta-feira é que o internacional português do RB Leipzig se mostrou com a manequim Maria Rodrigues, num ambiente de pura cumplicidade. Os elogios dos internautas ao casal não se fizeram esperar.