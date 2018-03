Afastado do futebol e agora virado para o mundo das quatro rodas, André Villas-Boas esteve esta semana em Belém, na Palestina, numa iniciativa de solidariedade. O antigo treinador do FC Porto esteve naquela cidade para apoiar pessoas com deficiências mentais e físicas. Villas-Boas terá ficado muito sensibilizado depois de ter visto o documentário ‘Defying my Disability’, de Ramzi Maqdisi. Recorde-se que, já no início do ano, André Villas-Boas participou no Rally Dakar.