Nada como adotar uma postura radical para manter a distância social nos Estados Unidos. Andrei Arlovski, ex-campeão de artes marciais mistas do UFC mostra como um lança-chamas pode ser eficaz para diminuir os riscos de contágio pelo coronavírus. "Estou pronto para queimar a Covid-19", graceja, enquanto dá mais uma esguichadela. Certo é que vários seguidores do lutador bielorrusso no Instagram nem acham que seja uma má ideia…