Aneeqa Farid divertida

Adora as luzes da ribalta e não perde um minuto para se esconder no ginásio para manter a forma curvilínea do seu corpo. Chama-se Aneeqa Farid a modelo canadiana nascida em Toronto que tem enfeitiçado mais de 200 mil seguidores no Instagram. Graciosa e muito divertida, tem uma paixão especial por viagens para sítios bem longínquos do Globo e pela música. Foi, aliás, uma das figuras principais do vídeo ‘One Thing’, de KI & The Band, onde não renega a sua origem paquistanesa.