O anel de campeão ganho pelo dono dos New England Patriots, quando a equipa venceu a Super Bowl de 2017, fez um 1 milhão de dólares (917 mil euros) no leilão de beneficência ‘All in Challenge’. A oferta feita por Robert Kraft tinha um objetivo preciso: angariar fundos para ajudar os que foram afetados pela Covid-19. E o comprador tem mais uma surpresa: vai receber o anel milionário na sala de troféus da equipa, entregue pelo próprio dono!