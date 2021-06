Aneta Mlcakova belíssima e de cortar a respiração

Belíssima é Aneta Mlcakova, uma beleza tal que a tornou, há dois anos, uma das principais estrelas nas linhas de partidas das provas de MotoGP, a segurar as sombrinhas sobre os pilotos. Apaixonada pelo mundo do motociclismo, foi uma questão de tempo até a modelo checa ser ‘convidada’ a namorar com Niccolò Canepa, piloto italiano que corre no Mundial de Enduro. Afastada das pistas de corrida, exibe agora em minúsculos biquínis a sua fantástica sensualidade.